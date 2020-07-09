Ünal Karaman: Oyuncularım bir duruş gösteriyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor’da teknik direktör Ünal Karaman, maçtaki geri dönüşün büyük kazanım olduğunu ve bu sezonu arzu ettikleri gibi bitirmek istedikleri söyledi.

“Psikolojisi oldukça güçlü bir maç oynadık” diyen Karaman, “Maçın son dakikalarında geriye düşmemize rağmen her türlü zorluğa karşı oyuncularım mücadele etti. Bize mutlu olabileceğimiz bir skor hediye ettiler. Bu sezon 6 tane oyuncumuzu kullanamadık. Elimizde var olan oyuncularımız iyi çalışıyorlar. Her türlü eksiği yok sayıp, saha içerisinde teslim olmadan mücadele etmeleri bizi memnun etti. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Bu geri dönüş ayrı bir kazanım olarak çok anlamlı geldi. Özel bir 3 puan camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularım bir duruş gösteriyorlar. Bu sezonu arzu ettiğimiz şekilde inşallah tamamlarız” diye konuştu.