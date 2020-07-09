Süper Lig’de düşme hattı alev alev! Son 3 haftada müthiş heyecan…

Süper Lig’de 31. hafta heyecanı sürpriz sonuçlarla tamamlandı. Ligde şampiyonluk mücadelesi kadar düşme hattında da müthiş bir heyecan yaşanacak…

Bitime son 3 hafta kala kümede kalma savaşı şampiyonluktan daha çetin bir hale geldi. Sıralamada son 7 takımın puanları birbirine çok yakın. Bu durum yarışın son haftaya kadar süreceğinin sinyallerini veriyor.

DENİZLİ FIRSATI YAKALAYAMADI

Bu hafta Medipol Başakşehir’e kaybeden Denizlispor 32 puanda 14’üncü sırada kaldı. Deplasmanda Sivasspor’u 1-0’la geçen Yeni Malatya ise Denizli ile aynı puanı yakalamış oldu.

Göztepe ile 2-2 berabere kalan Ankaragücü haftayı ateş hattında 26 puanla son sırada bitirdi ancak hala şansları devam ediyor.

RİZE RAKİBİ KAYSERİ İLE OYNUYOR

Fenerbahçe’den 1 puan almayı başaran Gençlerbirliği an itibariyle 36 puanla sıralamanın en üstünde yer alıyor.

Haftanın kapanışında bugün oynanacak maçlar ise sıralama açısından son derece kritik. Çaykur Rizespor yarıştaki diğer takım olan Kayserispor’u sahasında ağırlıyor. 30 puanla 16. sırada yer alan Konyaspor ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Konyaspor son 3 hafta Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Üst sıralarda hedefleri olan takımlara karşı Konyaspor’un neler yapacağı, ligdeki geleceğini de belirleyecek.

ŞAMPİYONLUK VE DÜŞME YARIŞI BİRBİRİNE BAĞLI

Düşme tehlikesini yakından hisseden takımların son haftalarda şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir ve Trabzonspor ile oynayacakları maçlar nefesleri kesecek. Aynı zamanda fikstüre göre kendi aralarında oynayacakları maçlarla da lige tutunabilecekler. İşte düşme hattında kalan haftalarda oynanacak maçlar ve anlık puan durumu…

KONYASPOR:

G.Antep FK

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

YENİ MALATYA:

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

G.Antep FK

ÇAYKUR RİZESPOR:

Kayseri

Kasımpaşa

Malatya

Fenerbahçe

GENÇLERBİRLİĞİ:

Göztepe

Sivas

Beşiktaş

DENİZLİSPOR:

Trabzonspor

Aytemiz Alanyaspor

Ankaragücü

KAYSERİSPOR:

Çaykur Rize

Gaziantep FK

Başakşehir

Trabzonspor

DÜŞME HATTINDA OLUŞAN PUAN DURUMU