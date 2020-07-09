Süper Lig’de 32’nci haftanın hakemleri açıklandı 

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Yukatel Denizlispor – Trabzonspor karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor – Medipol Başakşehir mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig’de görev alacak haftanın hakemleri şöyle:
11 Temmuz Cumartesi
21:00 Göztepe – Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
12 Temmuz Pazar
18:30 MKE Ankaragücü – Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
21:00 Fenerbahçe – Demir Grup Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)
21:00 Fraport-TAV Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor (Halis Özkahya)
13 Temmuz Pazartesi
18:30 Kasımpaşa – Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler)
18:30 Hes Kablo Kayserispor – Gaziantep Futbol Kulübü (Halil Umut Meler)
21:00 Yukatel Denizlispor – Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
21:00 İttifak Holding Konyaspor – Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor – Beşiktaş (Fırat Aydınus)