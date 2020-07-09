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Sözcü

Süper Lig’de 32’nci haftanın hakemleri açıklandı 

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

12:10 -
Haberler Fenerbahçe
Süper Lig’de 32’nci haftanın hakemleri açıklandı 

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Yukatel Denizlispor – Trabzonspor karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor – Medipol Başakşehir mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig’de görev alacak haftanın hakemleri şöyle: 

11 Temmuz Cumartesi 

21:00 Göztepe  – Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

12 Temmuz Pazar 

18:30 MKE Ankaragücü – Galatasaray (Atilla Karaoğlan)

21:00 Fenerbahçe  – Demir Grup Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)

21:00 Fraport-TAV Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor (Halis Özkahya)

13 Temmuz Pazartesi

18:30 Kasımpaşa  – Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler)

18:30 Hes Kablo Kayserispor – Gaziantep Futbol Kulübü (Halil Umut Meler)

21:00 Yukatel Denizlispor – Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

21:00 İttifak Holding Konyaspor – Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)

21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor – Beşiktaş  (Fırat Aydınus)

hakemler tff