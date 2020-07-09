Süper Lig’de 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 32. hafta programı…

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftası bu akşamki mücadelelerin ardından tamamlandı. Ligde zirve yarışı iyice kızışırken Medipol Başakşehir 66 puanla liderliğini sürdürdü. Başakşehir’in ardından ise Trabzonspor 62 puanla 2. sırada yer alıyor. Puan durumu tablosunda 3. sırada ise 54 puanla Sivasspor bulunuyor. Süper Lig’in 31. hafta puan durumunu ve maç sonuçlarını sayfamızda sizler için derledik. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve 32. hafta maç takvimi…

SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA)

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Gençlerbirliği – Fenerbahçe: 1-1

M.Başakşehir – Denizlispor: 2-0

Sivasspor – Yeni Malatyaspor: 0-1

Trabzonspor – Antalyaspor: 2-2

Alanyaspor – Galatasaray: 4-1

Göztepe – Ankaragücü: 2-2

Rizespor – Kayserispor: 3-2

Beşiktaş – Kasımpaşa: 3-2

Gaziantep – Konyaspor: 3-1

SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇ PROGRAMI