Sergen Yalçın: ‘Umarım sezonu kapatmamışlardır!’

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, oldukça zorlandığı maçta 90’da Güven Yalçın’ın golüyle 3-2 galip gelip 4. sıraya yükselirken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ün sakatlıklarıyla ilgili konuşan Yalçın, “Gökhan Gönül ile Burak Yılmaz yarın MR’a girecek. Benim tecrübeme göre 4 gün sonra maçımız var ve onları kullanacağımızı sanmıyorum. Umarım sezonu kapatmamışlardır. Birlik ve beraberlik içerisinde sezonu bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir an önce sezonun bitmesi için adeta gün saydıklarını ifade eden Sergen Yalçın, maçı da değerlendirdi: “Kasımpaşa güçlü bir takım, çok iyi takım olmuşlar, aşağıdan hızla çıkmaları da tesadüf değil. Biz de çok zor bir maç oynadık, bu dönemde maç oynamak çok zor, zorlanıyoruz. Sakatlar, cezalılar çok fazla eksilmeye başladık. Bir an önce 3 maç bitsin ve dinlensinler.”

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Beşiktaş’ın hedeflerinden de söz eden Sergen Yalçın, “Üçüncü sırada bitirebilir miyiz bilmiyorum çünkü zor maçlarımız var. Belki 4 belki 5. olacağız ama bizim için en iyi sıra üçüncülük. İnşallah 3. sırada bitiririz” ifadelerini kullandı.