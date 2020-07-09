Roma tamam, sıra Jesus’da!

İtalyan kulübün kadroda düşünmediği 29 yaşındaki savunmacının menajeriyle temaslar başladı. Yönetim, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor

GELECEK sezon savunmaya yeni bir takviye yapacak olan Fenerbahçe’de listenin başında Juan Jesus yer alıyor. Roma’nın 1 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı stoperi yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine İtalyan kulüp sıcak bakıyor. Jesus’un Fenerbahçe’ye gelip gelmeyeceği konusunda kararsız olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, sambacının menajeriyle görüşmelere başladı. Fener’in senelik 2 milyon Euro teklif yapması bekleniyor. Ücret konusunda anlaşma sağlanırsa sarı-lacivertliler, Jesus’a imzayı attıracak.