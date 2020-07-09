Rey Mysterio’dan maskesiz paylaşım!

WWE’nin efsaneleşen isimlerinden Rey Mysterio’yu maskesiz görme şansına çok az kişi erişmiştir. Ünlü karakter geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gerçek kimliğini sevenleriyle paylaştı.
Gerçek ismi Oscar Gutierrez olan 45 yaşındaki Mysterio, tüm kariyeri boyunca maskesiyle ringlerde yer aldı. Meksika asıllı olan sporcu, bu şekilde köklerini onurlandırıyordu.
Mysterio nadir olarak ortaya çıkardığı gerçek yüzünü Instagram’da eşi Angie’yle birlikte oldukları fotoğrafta paylaştı. Yaptığı paylaşımda eşinin doğum gününü kutlayan Mysterio, uzun bir mesaj yayınladı:
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@619reyna Feliz Cumpleaños Amor mío! Te Amo con todo mi corazón mi amor y le doy Gracias a Dios por bendecirte con una año más de vida y salud a mi lado, quiero que sepas que me has convertido en el hombre más feliz y entero de este mundo en todos los sentidos de la palabra pero principalmente por tú entrega total de amor incondicional que me has demostrado, has sido grande y excepcional en todas tu fases como esposa, madre, amiga y me siento orgulloso de decir que eres mi mujer!!! Nunca cambies tu manera de ser porque me encanta tanto que me hagas sonreír por lo espontánea que eres siempre! Pásatela increíble hoy en tu día Amor y disfruta lo más hermoso que Dios nos puede regalar…….. el estar aquí presentes con vida y salud a lado de los que te amamos profundamente, tu esposo y tú familia! Te Amo Amor Mio # #Happy-B-Day
“Seni tüm kalbime seviyorum aşkım. Bize birlikte sağlıklı bir sene daha bahşettiği için Tanrı’ya şükrediyorum. Karşılıksız sevginle benim için hep eşsiz biri oldun. Eş, anne ve arkadaşım olarak karım olduğun için gurur duyuyorum. Hiçbir zaman kendi gibi olmaktan vazgeçme. Doğallığın ve spontaneliğinle beni her zaman güldürdün. Sağlıklı bir şekilde, sevdiklerimizle birlikte olduğumuz bugünün senin adına muhteşem geçmesini dilerim. Seni seviyorum aşkım, doğum günün kutlu olsun.”
San Diego’da yaşayan Mysterio and Angie çiftinin Dominik ve Aalyah adında iki çocuğu bulunuyor.