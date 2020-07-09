Rey Mysterio’dan maskesiz paylaşım!

WWE’nin efsaneleşen isimlerinden Rey Mysterio’yu maskesiz görme şansına çok az kişi erişmiştir. Ünlü karakter geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gerçek kimliğini sevenleriyle paylaştı.

Gerçek ismi Oscar Gutierrez olan 45 yaşındaki Mysterio, tüm kariyeri boyunca maskesiyle ringlerde yer aldı. Meksika asıllı olan sporcu, bu şekilde köklerini onurlandırıyordu.

Mysterio nadir olarak ortaya çıkardığı gerçek yüzünü Instagram’da eşi Angie’yle birlikte oldukları fotoğrafta paylaştı. Yaptığı paylaşımda eşinin doğum gününü kutlayan Mysterio, uzun bir mesaj yayınladı:

“Seni tüm kalbime seviyorum aşkım. Bize birlikte sağlıklı bir sene daha bahşettiği için Tanrı’ya şükrediyorum. Karşılıksız sevginle benim için hep eşsiz biri oldun. Eş, anne ve arkadaşım olarak karım olduğun için gurur duyuyorum. Hiçbir zaman kendi gibi olmaktan vazgeçme. Doğallığın ve spontaneliğinle beni her zaman güldürdün. Sağlıklı bir şekilde, sevdiklerimizle birlikte olduğumuz bugünün senin adına muhteşem geçmesini dilerim. Seni seviyorum aşkım, doğum günün kutlu olsun.”

San Diego’da yaşayan Mysterio and Angie çiftinin Dominik ve Aalyah adında iki çocuğu bulunuyor.