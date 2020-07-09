Prosinecki: Nerede yanlış yaptığımızı bulmalıyız

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 3-2’lik Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası konuştu. Prosinecki, futbolun zor bir oyun olduğunu ve beklenmedik olayların yaşanabileceğini belirtti.

Karşılaşmayı değerlendiren Hırvat teknik adam, “Futbol bazen gerçekten zor oyun oluyor. Maçı tamamen bitirdiğini düşünüyorsun fakat bir anda iki gol yiyorsunuz, maç kaybediliyor. Futbolun ilginç boyutu bu olması gerek. Oyuncularımın performansına güveniyorum. Deplasmanda iyi futbol oynadık ama bir şanssızlıkla maçı kaybettik. Bunu unutmalıyız. Önümüzdeki maça odaklanıp nerede yanlış yaptığımızı bulmalıyız. Kayserispor ligin dibindeydi ve gün geçtikçe yükseldi. Son 3 hafta kaldı, oyuncularıma güveniyorum, takıma güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ligde kalacağız” dedi.