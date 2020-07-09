Papiss Cisse’nin menajeri açıkladı: Beşiktaş ile görüşüyoruz

Süper Lig’de Alanyaspor formasıyla bu sezon başarılı bir grafik çizerek forma giydiği 29 lig maçında 22 gol atma başarısı gösteren Papiss Cisse’nin menajeri Beşiktaş iddialarını doğruladı.

Oyuncunun menajeri Sedat Atmaca, siyah-beyazlı kulüple sözleşme süresi konusunda anlaştıklarını ancak ücretleri konuştuklarını belirtti.

Radyospor’a konuşan Cisse’nin menajeri Atmaca, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş’la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş’a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister. İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Kupa finalinde de oynayacak ve “İnşallah kupayı kaldıracağız” diyor. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz. Sezon bitmeden önce imzalar atılmıyor. Şu anda Alanyaspor’un sözleşmeli oyuncusu” şeklinde konuştu.

Papiss Cisse bu sezon 29 lig maçında 22 gol atıp, 1 de asist yaparken, finale yükseldikleri Türkiye Kupası’nda ise 5 maçta 4 gol-1 asistlik performans sergiledi.