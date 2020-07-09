ÖZET: Beşiktaş Kasımpaşa maç özeti ve golleri burada! Kartal son anda!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İki güçlü rakibin heyecan dolu karşılaşmasında gol perdesini 6. dakikada siyah beyazlılar adına Boyd açarken mücadele uzatmalarda gelen gol ile 3-2’lik skor ile Beşiktaş’ın lehine sonuçlandı. Beşiktaş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından puanını 53’e yüksetti ve 4. sıraya yükseldi. Beşiktaş Kasımpaşa maçının özet görüntülerini ve gollerini izlemek isteyen futbolseverler yazımızdaki link üzerinden geniş özeti takip edebilirler. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maç özeti izleme ekranı…

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

BEŞİKTAŞ: 3 – KASIMPAŞA: 2

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk etti. Geçen hafta Kayserispor’a 3-1 yenilen ve üçüncülük yarışında yara alan Beşiktaş, konuğu Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek yara sardı.

Beşiktaş bu sonuçla 53 puana yükseldi ve Galatasaray’ı geçerek 4. sıraya oturdu ve 3. sıradaki Sivasspor’un bir puan gerisine geldi.

Konuk ekip Kasımpaşa 36 puanda kaldı. Paşa’nın sekiz maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve Fuat Çapa’nın öğrencileri 11. sırada kaldı.

Beşiktaş, 7’de Boyd’la öne geçse de Kasımpaşa, 21 ve 29’da Koita’nın golleriyle hızlı bir şekilde 2-1’i buldu. 49’da Boateng skoru 2-2’ye getirdi. 90’da Güven’in golüyle Beşiktaş 3-2 öne geçti.