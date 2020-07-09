Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Novak transferi ve teklif yapılan stoper…

Sözcü Skor’un yeni podcast programı Muhabir Masası’nda Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen moderatörlüğünde sarı-lacivertlilerin gündemine ışık tuttu.

Gençlerbirliği deplasmanında yaşanan puan kaybının muhtemel etkileri ve Comolli-Ersun Yanal uyumsuzluğunun sezona yansımalarına değinilirken transfer çalışmaları da masaya yatırıldı.

Hamzaoğlu, Fenerbahçe’nin Novak’ın transferi ile ilgili hamlesini aktarırken teklif yapılan stoperi de açıkladı. Programda ayrıca sportif direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu’nu bekleyen “en büyük risk” de konuşuldu. (YAYINI DİNLEMEK İÇİN YUKARIDAKİ PLAYER’A TIKLAYIN)

İşte sohbetten satır başları: