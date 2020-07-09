Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Novak transferi ve teklif yapılan stoper…

Sözcü Skor’un yeni podcast programı Muhabir Masası’nda Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen moderatörlüğünde sarı-lacivertlilerin gündemine ışık tuttu.
Gençlerbirliği deplasmanında yaşanan puan kaybının muhtemel etkileri ve Comolli-Ersun Yanal uyumsuzluğunun sezona yansımalarına değinilirken transfer çalışmaları da masaya yatırıldı.
Hamzaoğlu, Fenerbahçe’nin Novak’ın transferi ile ilgili hamlesini aktarırken teklif yapılan stoperi de açıkladı. Programda ayrıca sportif direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu’nu bekleyen “en büyük risk” de konuşuldu. (YAYINI DİNLEMEK İÇİN YUKARIDAKİ PLAYER’A TIKLAYIN)
İşte sohbetten satır başları:
- Gençlerbirliği çok önemli bir maçtı. Galip gelse Avrupa yolu net bir şekilde açılacaktı. O şansı yüzde 60-70 yitirdi Fenerbahçe.
- Planlamayı Emre Belözoğlu yapıyor. Bir an önce Fenerbahçe’nin kadrosuna Novak tarzı skora katkı yapan solbek, 3 tane üst düzey stoper, sağbek gerekiyor. Bugün bakıyoruz Dirar dökülüyor. Tabii Dirar’ın kasığında problem var maçlara ağrıyla çıkıyor. Onun talihsiz bir yılı oldu.
- Fenerbahçe Novak’ı istiyor. Oyuncuya talip oldular, iyi bir kontrat önereceklerini duydum. Kalan 3 maçın bitmesini bekliyorlar ki oyuncu maçlara çıkıyor ve Trabzonspor şampiyonluk adayı. Birebir temasta bulunulmadı, menajerler yoluyla “Trabzonsporla devam etmezseniz oyuncuya talibiz” mesajı iletildi. Oyuncu şampiyonluk yarışının sonunu ve CAS kararının sonucunu haklı olarak bekliyor. Fenerbahçe alternatif olarak Caner ile görüşüyor.
- Fenerbahçe Juan Jesus’a da resmi teklif yaptı. Olma olasılığı da var. Oyuncu Roma’da mutsuz ve oynamıyor. Oyuncu tercihlerini Emre Belözoğlu yapıyor.
- Fenerbahçe Jailson’u parlatıp satabilecekken Jailson geldiği noktadan geri düştü. Rotasyon noksanlıkları hep buna sebep oldu.
- Çok büyük hatalar yapıldı. Alınamayan oyuncuların fiyatıyla alınanların maliyetini yan yana koyulunca hiçbir farkı yok. Zanka’yı Fenerbahçe aldı. Jesus bedavaydı. Kiralıktı, sadece 2 milyon Euro maaşı karşılanacaktı. 2 milyon Euro Zanka’ya verildi. Fenerbahçe Comolli ile çok geri gitti.
- Erol Bulut yeni hoca olacak diye duyum alıyoruz. Bir sürpriz de sanki yapacakmış gibi bir hava da estiriyorlar ama ben Erol Bulut’un Emre Belözoğlu ile çalışacağını düşünüyorum.
- Emre Belözoğlu teknik direktörle nasıl çalışacak? Comolli Ersun Yanal, Daum Aykut Kocaman Fenerbahçe bunları çok yaşadı. Sportif direktör ve hoca arasındaki gerilimden Fenerbahçe hep kaybetti. Benzer bir riski Fenerbahçe yönetmeye hazır mı?
- Almanya’da bir toplantıda teknik heyet diyor ki, “Hiçbir şey yapamıyorsanız Alanyaspor’dan Wellington’u al” diyor. Comolli Başkan’a dönüp diyor ki “Wellington Türkiye’nin en kötü stoperi. Olmaz diyor.”