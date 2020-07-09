Lewis Hamilton köpeğinin artık vegan olduğunu açıkladı

Formula 1’in yıldız pilotu Lewis Hamilton, köpeğinin artık vegan olduğunu ve olumlu anlamda farklarını şimdiden gördüğünü söyledi.

35 yaşındaki 6 kez dünya şampiyonu pilot Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hey millet, artık Roscoe da tamamıyla vegan. Vegan olduğundan beri tüyleri çok daha yumuşak. Şişmiş pençeleri ve eklemlerindeki arthritis iyileşti. Artık çok daha iyi nefes alabiliyor. Sonuçtan çok memnunuz” dedi.

2013’ten bu yana Hamilton ile birlikte olan buldog cinsi köpek Roscoe, ünlü pilotun en iyi dostu. Annesinin sahip olduğu beş köpekten ilham alan Hamilton, Roscoe’ya bir pasaport dahi aldı. Bu sayede köpeğiyle bilikte seyahat edebiliyor.

Roscoe şu anda 7 yaşında. Britanyalı pilot daha önce köpeğinin modellik yaptığını da açıklamıştı: “Roscoe bir ajansa bağlı ve çekimlere gidiyor. Deneme çekimlerinde 10-15 kadar farklı buldogla rekabet ediyor. Günlük 700 dolarlık bir maaşı var. Bu gerçekten inanılmaz ve bunu çok seviyor.”

Günümüzde vegan olan olan köpeklerin sayısı giderek artıyor. Amerika’da yapılan araştırmada günümüzdeki her beş köpekten biri vegan veya vejeteryan diyetle besleniyor. Buna karşın bilim insanları pişirilmemiş yiyeceklerin köpeklerin vücudundaki bakteri miktarını arttırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Geçtiğimiz ayda Mercedes’in şampiyon pilotu Hamilton’ın diğer buldogu Coco, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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