Kaybetmenin korkusu

Pazar akşamı Galatasaray’ı devirip yeniden şampiyonluk havasına giren Trabzonspor’un 3 günde kaybetme psikolojisine nasıl döndüğünü çok çok merak ediyorum açıkçası… Antalyaspor 9 eksikle geldiği Trabzon’dan puan alabildiğine ne kadar şaşırdıysa Başakşehir de Denizli galibiyetinin bu kadar işe yaradığına o kadar şaşırmıştır.

An itibariyle şaşırtmayan tek şey ise klasik Trabzonspor dengesizliği… 1-1’i yakalaması 7 dakika, 2’inci penaltıdan öne geçmesi ise 28 dakika süren takımın bu kadar çabuk döndüğü maçı alamaması çok büyük bir tramva. Üstelik bu seferki şampiyonluğu mucizelere bıraktıracak cinsten bir sonuç…

BU SEFER TAHRİBAT ÇOK FAZLA

Şampiyonluk kovalayan Trabzonspor’un Antalyaspor kaybı ne 2 hafta önceki Ankaragücü kazasına ne de 90+5’te Alanya’da bıraktığı 2 puana benziyor. Bu sefer tahribat çok fazla. 90 dakika tek şut atamadan maçı bitiren takımın tek sıkıntısı hocasının yaptığı yanlış tercihler olamaz. Oyuncularda kaybetme korkusundan doğan moral bozukluğu, kazanma arzusunun kat kat üzerinde maalesef.

SAHADA O SURAT İFADESİNİ TAŞIYAN KİMSE YOKTU

Başakşehir’in kazanarak gelmesiyle artan bu durum Trabzonspor’a Antalyaspor önünce çok acı bir 2 puan kaybettirdi. Yekta’nın skoru 2-2 yapan golünden sonra kalan yarım saatte maçı alabilmeye inanan bir tane surat ifadesi yoktu sahada.

Galatasaray galibiyeti o motivasyon kaybını geri getirir düşüncesindeydim ama yanıldım. Oynamasa da kazanmayı bilen taraf Başakşehir. Öne geçtikten sonra ayakları titremeye başlayan taraf ise Trabzonspor.

Bu yarışta kalan 3 haftanın hala sürprizlere gebe olabileceğini düşünüyorum. Ama Başakşehir moral olarak da artık büyük avantajı yanına aldı.