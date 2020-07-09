Jamal Crawford NBA’e geri dönüyor

Ligin veteran skoreri Jamal Crawford, Brooklyn Nets ile sezonun geri kalanı için anlaştı. Son olarak 2018-2019 sezonunda Phoenix Suns forması giyen 40 yaşındaki oyuncu, sezon başında kontrat bulamamıştı.

Tecrübeli guardın Nets’te ciddi oranda süre bulması ihtimal gözüküyor. Zira takımında Kyrie Irving ve Kevin Durant gibi sakat oyunculara corona testleri pozitif çıkan Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan ve Taurean Prince üçlüsü eklendi.

Crawford Nets’e dahil olarak Orlando’daki fanusta yer alacak. Oyuncu geçtiğimiz sene Suns formasıyla bir maçta 51 sayı bulmuş ve Michael Jordan’ın 39 yaşındayken attığı 50 sayı rekorunu kırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bir başka veteran skorer JR Smith de Los Angeles Lakers’la anlaştığını açıklamıştı. Aynı zamanda oyuncular birliği olan NBPA’in de başkanı olan Chris Paul, gelişmeler üzerine iki oyuncuyu Twitter üzerinden paylaştı.

Crawford böylece uzun kariyerindeki sekizinci takımda forma giyecek. Skorer oyunu ve yön değiştirmeleriyle bilinen J-Crossover lakaplı oyuncu, üç kez En İyi 6. Adam ödülüne layık görülmüştü.

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