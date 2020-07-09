Havlu atmak

Maç seyretmek, meraklısı için çok özeldir. İzlerken hop oturup, hop kalkmak ister, bol pozisyon olmasını beklersiniz. Veya seyrederken uykunuz gelir, şekerleme yapma ister, vücudunuz.

Tam uyku bastıracak cinsi bir karşılaşma izlerken maç, devrenin bitimine 3 dakika kala nefis oldu. Ligin en deneyimli golcüsü Cisse, Galatasaray'ın bireysel hatalarını affetmedi. Belhanda'nın hazırladığı, Adem'in attığı gol Cimbom'u maçta tuttu. İkinci yarının Galatasaray adına senaryosu belliydi. Maçın büyük bölümü Alanyaspor yarı sahasında oynandı. Kanat atakları, şut pozisyonları ile Galatasaray baya yüklendi. İyi kontra atak yapan Alanyaspor direnerek bekledi. Alanyaspor'un bir başka umudu, rakip savunmanın yapacağı hatalardı.

Bitime 15 dakika kala Adem'in kafası direkten dönmese, ibre Galatasaray'a dönebilirdi. Yalnız şunu belirtmem lazım, maçın ritmi hep Galatasaray'a dönük değildi. Son 10 dakika olgun ataklardan çok, golü atalım da, nasıl olursa olsuna döndü, 2-1 gerideki Galatasaray…

Hele üçüncü golü yerseniz… Sonra 4 olunca olmadı tabi…