MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 3-1 Konyaspor

Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak rakibinin küme düşme hattından çıkmasına izin vermedi.

Rizespor ile Kayserispor’un oynadığı haftada mutlak 3 puan isteyen Konyaspor 13. dakikada Milosevic’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Gaziantep, rakibinin 3 puan hayallerine son dakikalarda son verdi.

Gaziantep FK 87. dakikada kazanılan penaltıda Maxim ile 1-1’lik beraberliği yakaladı. Bu golden bir dakika sonra ev sahibi takım Furkan Soyalp ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladığı golü buldu. Maça noktayı koyan isim ise kaleci Günay’ın asistinde Pawlowski oldu: 3-1.

Bu golle birlikte Gaziantep 41 puanla 8. sıraya yükseldi. Konyaspor ise son 3 haftaya 30 puanla 17. sırada girdi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş Elbil

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Junior Morais, Andre Sousa (Pawlowski dk. 66), Güray Vural (Jefferson dk. 55), Kenan Özer (Furkan Soyalp dk. 66), Maxim (Chibsah dk. 90), Kayode (Muhammet Demir dk. 46)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Anicic, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Thuram dk. 79), Farouk Miya (Hurtado dk. 73), Deni Milosevic, Rijad Bajic

Yedekler: Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Levan Shengelia, Erdon Daci, Şener Kaya

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Milosevic (dk. 13) (Konyaspor), Maxim (dk. 86), Furkan Soyalp (dk. 87), Pawlowski (dk. 90+7) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Miya, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Milosevic, Alper (Konyaspor), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Morais (Gaziantep FK)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Volkan Fındıklı’nın sert şutunu Gaziantep FK kalecisi Günay kurtardı.

3. dakikada Bajic’in yakın mesafeden Gaziantep FK kalesine çektiği sert şut üstten auta gitti.

6. dakikada Oğuz Ceylan’ın ceza sahası dışından şutu yandan az farkla dışarı gitti.

13. dakikada Ömer Ali’nin pasında kaleci Günay ile karşıya karşıya kalan Milosevic’in sol köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim’in sert şutu üst direkten döndü.

28. dakikada Sousa’nın sert şutunu Konyaspor kalecisi Ertuğrul güçlükle çeldi.

41. dakikada Morais’in yerden ortasında savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci Ertuğrul son anda kurtardı.

54. dakikada Maxim’in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul zorlukla kornere çeldi.

60. dakikada Oğuz’un kafa ile ceza sahasına gönderdiği tehlikeli top Ertuğrul’da kaldı.

64. dakikada Konyaspor’lu Bajic’in ceza sahası dışından vuruşunda Günay gole izin vermedi.

71. dakikada Miya’nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic’in sert şutunda Günay başarılı oldu.

73. dakikada Morais’in ceza sahası dışından çektiği şut direğin hemen üzerinden dışarı gitti.

80. dakikada Maxim’in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruş çok az farkla auta gitti.

85. dakikada Gaziantep FK VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı.

86. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim skoru eşitledi. 1-1

87. dakikada Morais’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

90+7. dakikada kaleci Günay’ın uzun degajında topla buluşan Pawlowski, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 3-1