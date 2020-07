Galatasaray’dan TFF’ye tepki! ‘Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi…’

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı sınırlamasına Galatasaray’dan tepki geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de tepki gösterdiği karar ile ilgili resmi siteden yapılan açıklamada “Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada “Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur. Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

TERİM DE ELEŞTİRMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, Alanyaspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, TFF’nin almış olduğu karara ilişkin şunları söylemişti:

“Şimdi bir defa bunun algısını yaptılar. 3-5 hafta önce zaten bir 8 oynayacak 3 Türk olacak diye bir şeyler dolaştı dikkat ederseniz. Nihat bey de düşüreceğiz dedi zaten. Ama demek ki futbol federasyonunun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim ve kulüpler birliği ne yaptı bilmiyorum. Uyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Değil futbol, futbol federasyonu, hiçbir meslek de kalkınamaz.

Açıkçası çok kişi de biliyordu zaten. Aylar öncesinden bunun algısını çok güzel yaptılar. Hatta şöyle, ‘Kardeşim bu yabancılara ödenen paralar nedir' diye. Halbuki Türkiye'ye Türk oyuncular 10 milyon 9 milyon 11 milyon bonservise alındı bu oyuncular. Ama çok güzel algısını yaptılar boşuna harcanıyor diye. Futbolcunun Türkü yabancısı yoktur. Ama şu vardır bizde, benim kendi kulübümde de burada, biz yaparız, çıkarsınız oradan her şeyi değiştirirler. Doğru yanlış, bu felsefemiz bizim her yerde vardır. Her yerde var bu, gerekçesi nedir, niyedir? Yani derseniz ki Türk futbolcusu böyle daha çok yetişir, önümüzde örneği var. Bugün Avrupa'da en çok oynayan, yılların en çok oynayan oyuncusu bu yıllarda… Hem de oyuncularımız Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor. Ama dediğim gibi herhalde gelişimi böyle uygun gördüler ama ben ve öğrendiklerim ve tecrübem hayat bana kısıtlamalarla gelişilmeyeceğini söylüyor.

Bizim problemimiz yetiştirmede. Lafa gelince herkes alt yapı alt yapı ama bizim problemimiz yetiştirmede. Oyuncu ayırt edebilir misiniz Türk oyuncu yabancı oyuncu diye. Oyuncu oyuncudur. Yani gerekçesi nedir bilmiyorum. Yine 14 ister 6'sı değiştirir sahada 3 tane. Halbuki öbür sistemde koyulacak tek şey tekrar teşviklerdi. Teşvik koymuştuk Türk oynatana. Genç oynatana genç takımdan daha fazla, teşvik önemli bir şey. İki müthiş bir yarış vardı yabancı yerli oyuncular arasında. Üç burada hiç kimse boşu boşuna para alıp Türk oyuncu yada yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı yedek oturup boşu boşuna para almak istemedi herkes Avrupa'ya gitmeye başladı. Dört dünyanın hiçbir tarafında bunlardan dolayı milli takımlar zarar görmez, görmemiştir görmeyecektir. Örnekse son dünya şampiyonlarına bakın. Fransa, Brezilya, Almanya bir ay önce İspanya. Avrupa şampiyonlarına bakın. Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya. Hepsinde serbest yabancı.

Bunlar bu konuyu kimler, kim bilmiyorum ama sonuç olarak 3-5 aydır hepimiz biliyoruz zaten ne olacağını. Hatta biz başka taraflardan duyduk açıkçası. Duyulan da yanlış çıkmadı. Hayırlı olsun, saygı duyacağız sonuçta federasyonumuzdur. Ne derse onu yapacağız. İnşallah hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlup tuzağına düşmeyiz. Arkadaşlarımızın çoğu 4+2 6+2'de bu işi maalesef unutanlar ve ya hata yapanlar oldu hükmen yenilenler. Yine ona döneceğiz yavaş yavaş…”