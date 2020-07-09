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Sözcü

Galatasaray’dan Dinamo Kiev’e 100. maç ödemesi

Galatasaray'da Younes Belhanda, Alanyaspor karşısında sarı kırmızılılardaki 100. resmi maçına çıktı ve Dinamo Kiev'e 250 bin euro daha bonus ödeyecek.

08:54 -
Haberler Futbol
Galatasaray’dan Dinamo Kiev’e 100. maç ödemesi

2017-2018 sezonunda transfer olan Faslı oyuncu, Süper Lig’de 75. kez forma giydi. 11 Avrupa kupası, 13 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında da sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray, transfer döneminde Belhanda’nın kulübü Dinamo Kiev ile yapılan anlaşmada futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maçta 250 bin euro ödemeyi kabul etmişti.

Sarı kırmızılılar 3 sene önce bonservisine 8 milyon Euro verdiği Younes Belhanda için Dinamo Kiev’e toplamda 2 milyon euro performans bonusu ödemiş oldu. Öte yandan bonus hakkı da doldu ve Belhanda’nın bonservisi toplamda 10 milyon euroya mal oldu

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