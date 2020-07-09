Florin Andone ameliyat oldu

Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan Florin Andone, dizinden ameliyat oldu.

Galatasaray’ın internet sitesinden yayınlanan açıklamada Rumen golcü için şu ifadeler kullanıldı;

”Oyuncumuz Florin Andone, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir diz ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda sağlığına ulaşmasını temenni ederiz.”

27 yaşındaki Rumen golcü sezon başında Premier Lig ekibi Brighton’tan kiralanmıştı.

Andone bu sezon Galatasaray formasıyla 9 lig, 3 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi 2 gol attı. Golcü futbolcu bu sezon bağlarından sakatlanmış ve 14 maç kaçırmıştı.