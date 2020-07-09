Espor’da bir ilke imza atılacak

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 3 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Vodafone sektördeki dördüncü yılında, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula'nın geliştiricisi InGame Group ile stratejik bir ortaklığa imza attı.

Ortaklık kapsamında Türkiye'nin ilk oyun tarifesini sunacak olan Vodafone FreeZone, yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası da düzenleyecek. Vodafone FreeZone ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğu ortak mimari yapısıyla oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms'ye varan iyileşmeler sağlayacak.

İlk Zula Mobile Turnuvası geliyor

Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığının bir diğer çıktısı Zula Turnuva Serisi olacak. Bu kapsamda, ilk olarak Temmuz'da Zula PC Turnuvası düzenlenecek. Ardından ilk Zula Mobile Turnuvası da gelecek. Sadece amatör oyuncuların katılabileceği Zula PC Turnuvası'na başvurular espor.zulaoyun.com websitesinden alınacak. Yaklaşık 1.000 kişinin başvurmasının beklendiği turnuvada 128 takım yarışacak. Maçların turnuvaya özel açılan odalarda online oynanacağı turnuva 4 hafta sürecek. Zula PC Turnuvası için toplam 25 bin TL'lik ödül havuzu olacak ve Vodafone müşterilerine özel Vodafone FreeZone Espor Seti hediye edilecek. Maçlar, Vodafone TV'nin yanı sıra Zula Twitch ve YouTube hesaplarından da canlı yayınlanacak.

Milyar dolarlık pazar

Oyun sektörü, dünyada ve Türkiye'de hızla gelişiyor. Araştırmalara göre, dünyada oyun endüstrisi gelirleri 160 milyar dolara, Türkiye’de ise 1 milyar dolara yaklaştı. Halihazırda 30 milyonun üzerinde oyuncunun bulunduğu Türkiye, dünyada 18. sırada yer alıyor. Diğer yandan, espor pazarı da hızlı büyümesini sürdürüyor. Dünyada espor pazarının büyüklüğü 1 milyar dolara ulaştı.

Önümüzdeki 3 yılda espor ekonomisinin 5 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Oyunder'e göre, dünya genelinde espor izleyici sayısı 2020 yılında 300 milyona ulaşacak. Türkiye ise 854 milyon dolar gelirle esporda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi’nin lideri konumunda. 4,5 milyonluk espor takipçi kitlesiyle uluslararası alanda iddialı ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yılında lisanslı kulüp sayısı 85'e yükselirken toplam 22 farklı oyunda 21 etkinlik düzenlendi.