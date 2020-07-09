Dünya şampiyonu snowboardcu Alex Pullin 32 yaşında hayatını kaybetti

32 yaşındaki Olimpiyat şampiyonu Alex Pullin’den tüm dünyayı şoke eden bir ölüm haberi geldi…

Ülkesi Avustralya’da zıpkınla balık avlamaya giden Pullin dalgıçlar tarafından bir kayalığın üzerinde haraketsiz halde bulundu.

Queensland eyalatindeki Gold sahilinde bulunan ve kıyıya götürülen Pullin ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Zıpkınla dalış yaparak balık avlayan ünlü sporcunun ölüm nedenini araştıran emniyet yetkilileri Pullin’in oksijen maskesi olmadığını ve serbest dalış yaptığını belirtti.

Ölümü Avustralya’da şok etkisi yaratan Pullin 2011 ve 2013 yıllarında ‘dünya şampiyonu’ unvanlarını kazanmıştı.

2010, 2014 ve 2018 Olimpiyatları’nda snowboard yarışlarında Avustralya’yı temsil eden ünlü sporcu sosyal medya hesabında son olarak zıpkınla balık avlarken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.