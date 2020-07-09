Çaykur Rizespor Kayserispor maç özeti ve golleri! Rize’den inanılmaz geri dönüş!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında heyecan sürüyor. Ligde bu akşam Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor’u ağırladı. Kıran kırana geçen mücadelenin son bölümleri ise izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Uzatmalarda gelen peş peşe gollerle Çaykur Rizespor 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2’lik skorla kazanmayı bildi. Rizespor Kayserispor maçının geniş özetini, gollerini ve maçtan önemli anları sayfamızdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz. İşte Rizespor Kayserispor maç özeti…

RİZESPOR KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

ÇAYKUR RİZESPOR – KAYSERİSPOR: 3-2

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u konuk etti. Kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Rizespor oldu ve Ünal Karaman'ın öğrencileri oldukça kritik, altın değerinde bir galibiyet aldı.

90+1. dakikada 2-1 geride olan Çaykur Rizespor, 90+2'de Garmash ve 90+3'te Ivanildo'nun golleriyle bir anda 3-2 öne geçti ve tarihi bir galibiyete imza attı.

Ev sahibi bu sonuçla 32 puana yükseldi ve Kayserispor'u geçmiş oldu. Maçı 10 kişi tamamlayan ve inanılmaz uzatma bölümü ile adeta yıkılan Kayserispor 31 puanda kaldı. Rizespor gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak; Kayserispor ise Gaziantep'i konuk edecek.

Rizespor 11'de Braian Samudio ile öne geçti, 32'de Diego Angelo muhteşem bir frikik golüyle skoru eşitledi ve devre bu şekilde sona erdi. Nefes kesen maçta 53 ve 75'te gördüğü sarı kartlarla Campanharo, Kayserispor'u 10 kişi bıraktı.

86'da 10 kişiyle öne geçti ama… Buna rağmen 86'da penaltıdan öne geçen Kayserispor, uzatma bölümünde altın değerinde üç puanı bıraktı. Yoğun yağmur altında geçen maçta üst üste flaş galibiyetler alan Kayserispor 34 puana yükselip 12. sıraya çıkma fırsatını tepti ve kümede kalma yarışı karıştı!