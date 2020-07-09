CANLI | Çaykur Rizespor Kayserispor maçı canlı yayın | Rize Kayseri canlı izle

Çaykur Rizespor Kayserispor canlı! Çaykur Rizespor Kayserispor maçı ile Süper Lig’de 31. hafta heyecanı sürüyor. Kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta iki tarafın da yenilgiye tahammülü yok. Çaykur Rizespor Kayserispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Çaykur Rizespor Kayserispor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Son haftalarda ciddi bir yükselişe geçen ve ligin ikinci yarısında tam 21 puan toplayarak 31 puana yükselen ve uzun süre sonra küme düşme hattından çıkan 15. sıradaki Hes Kablo Kayserispor kazanarak 12. sıraya çıkmak ve rahat nefes almak istiyor. Son 12 maçta bir galibiyet alabilen 29 puanla 17. sıradaki Çaykur Rizespor ise kazanarak düşme hattından çıkmanın peşinde.

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Diego, Sapunaru, Yasir, Campanharo, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Mesanovic, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

SAAT: 18.30

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS HD2

Ev sahibi ekipte kaleci Gökhan, Abarhoun, Moroziuk, Diomande ve Aminu Umar sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Kayserispor’da ise eksik oyuncu bulunmuyor.