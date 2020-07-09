CANLI | Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın | BJK Kasımpaşa canlı izle

Beşiktaş Kasımpaşa canlı! Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile Süper Lig’de 31. hafta heyecanı sürüyor. Geçen hafta deplasmanda Kayserispor’a yenilen Galatasaray’ı geçme şansını kullanamayan Beşiktaş bu kez konuğu Kasımpaşa karşısında fırsatı değerlendirmek ve üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Kasımpaşa ise seriyi sürdürmenin peşinde.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Beşiktaş maç eksiğiyle 50 puanla 7. sırada. Kartal kazanırsa 4. sıraya yükselecek. Kasımpaşa ise maç eksiğiyle 36 puanla 11. sırada. Paşa ise üç puan alması halinde 8. sıraya kadar yükselebilir.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boateng, Nkoudou, Lens, Burak Yılmaz (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

KASIMPAŞA: Ramazan, Tirpan, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21.00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Beşiktaş’ta kadroda yer almayan Adem Ljajic ve Umut Nayir dışında sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz forma giyemiyor. Fuat Çapa’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa’da sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija ile kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj, Beşiktaş karşısında görev alamıyor.