Ajax’ın stadyumu Johan Cruyff Arena, restoran oldu

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax, stadyumunu sonunda taraftarlarına açtı ama futbol maçları için değil, restoran olarak.

Masaların saha kenarına kurulduğu Johan Cruyff Arena’da misafirler yemeklerini yiyebiliyor. The Langs de Lijn isimleri restoran müşterilerine üç farklı menü ile hizmet verecek şekilde dün açıldı.

Restoranı tercih eden kişiler soyunma odalarının bir bölümünü gezebiliyor. Ajax kulübü, restorana gelen misafirlere tur imkanı da sunuyor. Restoranın tek kişilik fiyatı 50 ila 100 dolar arasında değişiyor.

Corona virüsü sonrası futbolun tamamen durduğu Hollanda’da, pandemi öncesinde Erik Ten Hag’ın çalıştırdığı Ajax ligin zirvesinde bulunuyordu. Başarılı kulübün aynı puandaki rakibi AZ Alkmaar’la olan rekabeti sebebiyle ligde şampiyon belirlenememişti.

Dokuz maç kala duran ligde şampiyon belirlenmemiş olsa da lig sıralamasına göre Avrupa kupalarına katılım sağlanacak.

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