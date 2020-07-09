Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük’ten büyük tepki!

Florin Andone’nin sezonu kapatması ve Radamel Falcao’nun da sakatlığının sürmesi nedeniyle Galatasaray’ın kadrodaki tek forveti oyuncusu olan Adem Büyük’ün Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında kaçırdığı mutlak gol pozisyonu sonrasında Instagram’dan ağır bir eleştiri geldi. Adem Büyük’ün paylaştığı son fotoğrafa yapılan yoruma eşi Merve Büyük’ten yanıt geldi.

Bir kişinin yaptığı “Ayakta duramıyorsun ama sistem senin gibilere muhtaç ediyor. Aldığınız paraları hak etmiyorsunuz. Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz” yoruma Merve Büyük kendi hesabından cevap verdi.

Büyük, “Normalde böyle şeylere cevap vermem ama siz yaptığınız bu yorumun sonuna en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz demişsiniz. Bizim en sevdiklerimiz çocuklarımız… Profil fotoğrafınızdan görüyorum ki siz de bir babasınız. Ben sizi Allah’a havale ediyorum!” ifadelerini kullanarak, o sözlere tepki gösterdi.