Trabzonspor Antalyaspor maç özeti ve golleri! Trabzonspor evinde yara aldı!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Maçın ilk dakikalarında gelen penaltı golleri maçın temposunu arttırırken, karşılaşmada iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve 90 dakika 2-2’lik skor ile tamamlandı. Bu sonuç ile ligde 2. sırada yer alan Trabzonspor şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Trabzonspor Antalyaspor maçının özet görüntülerini izlemek isteyen futbolseverler sayfamızdaki bağlantıyı kullanabilirler. İşte Trabzonspor Antalyaspor maç özeti ve golleri…

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

TRABZONSPOR EVİNDE YARA ALDI! Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Lider Medipol Başakşehir’in kazandığı hafta puan kaybı yaşayan Trabzonspor, zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, kendisinden beklenen futbolu sahaya yansıtamazken, pozisyona girmekte zorlandı. Tempo yapmakta zorlanan bordo-mavili ekip, rakip savunmayı zorlayamadı.

Penaltıdan atılan iki gol dışında sadece 1 isabetli şut çekebilen Trabzonspor, ikinci yarıda yediği golden sonra iyice oyundan düştü. Hüseyin Çimşir’in Nwakaeme ve Guillerme hamleleri de isteneni veremeyince, Trabzonspor şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Trabzon’a çok sayıda futbolcusundan eksik olarak gelen Antalyaspor, Trabzonspor karşısında başa baş bir mücadele gösterdi. Penaltı golüyle de öne geçen konuk ekip, daha sonra Trabzonspor’un penaltılarla bulduğu gollerle geriye düştü.

Ancak pes etmeyen Akdeniz temsilcisi, ikinci yarıda bulduğu golle bir puanı kurtardı. Rakibine oranla daha etkili ataklar geliştiren Antalyaspor, zorlu Trabzon deplasmanında galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Bu beraberlikle puanını 62 yapan Trabzonspor, liderin 4 puan gerisine düştü. Antalyaspor ise 38 puana ulaştı.