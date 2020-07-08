TFF’den 2. ve 3. Lig kararı! Samsunspor ve Bandırmaspor’a müjde!

TFF Yönetim Kurulu, Riva’da toplanırken kritik görüşmede birbirinden önemli kararlar alındı. Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun başlama tarihi ve yeni yabancı düzenlemesi belirlendi.

Bunların yanında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin de merakla beklediği kararlar alındı. TFF 1. Lig harici alt liglerde maçlar iptal edilirken lig liderleri ve kümede kalma savaşı veren ekipler, ligin nasıl tescil edileceği konusunda bekleyişe geçti.

TFF’nin 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile yaptığı görüşme sonrasında Riva’da aldığı karara göre TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grubu'nun birincileri Samsunspor ile Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yükseldi.

TFF 3. Lig ekipleri Serik Belediye, Kocaeli ve Karacabey Belediye ise 2. Lig'e çıktı. Her iki ligin İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıradaki takımları play-off maçları oynayacak.

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İşte TFF’nin açıklaması:

“TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in tescil formatı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig’e, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye Spor A. Ş. şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig’e terfi etmişlerdir.

TFF 2. Lig’de Beyaz ve Kırmızı grupta ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan Beyaz Grup’tan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş., İnegölspor, Kırmızı Grup’tan Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., TFF 3. Lig’de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup’tan Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup’tan Belediye Derince Spor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup’tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediye Spor, Muğlaspor takımları Play-off oynama hakkı kazanmış olup, tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya’da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig’e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig’e yükselecek 3 takım belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecektir.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup’ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düşmüşlerdir.

7- Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e 11 grubun lideri terfi edecektir.”