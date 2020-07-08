Süper Lig’de 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Takımlar kaç yabancı futbolcu transfer edebilecek?

Son dakika haberiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni kararları açıkladı. Corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bu akşam yapılan topantı ardından yeni sezonun başlangıç tarihi 11 Eylül 2020 olarak belirlendi. Süper Lig’in 2020-2021 sezonu 11 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni yabancı kuralı da geçerli olacak. İşte TFF’den yapılan açıklamalar…

FUTBOL’DA YENİ SEZON TAKVİMİ BELLİ OLDU! İŞTE SÜPER LİG’İN AÇILIŞ TARİHİ

TFF'nin Riva'da yapılan yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Pandemi süreci nedeniyle sezonun temmuz sonunda bitecek olmasıyla 2020-2021 sezonunun ne zaman başlayacağı tartışılıyordu.

Federasyon, yeni sezonun 11 Eylül 2020'de başlayacağının kararını aldı. Yabancı kuralıyla ilglii de flaş bir karar çıktı. 2020-21 sezonu için takımlar 14 yabancı futbolcu transfer edebilecek. İlk 11'deki maksimum yabancı sayısı 8 olarak belirlendi. Bir sonraki sezon takımlar, 12 yabancının 7'sine sahada yer verebilecek.

Toplantıda merakla beklenen TFF 2. Lig kararı da çıktı. TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grubu'nun birincileri Samsunspor ile Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yükseldi.

Serik Belediye, Kocaeli ve Karacabey Belediye ise 2. Lig'e çıktı. Her iki ligin İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıradaki takımları play-off maçları oynayacak.