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Seyircisiz maçların dev kulüplere zararı büyük

Dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübünün, corona virüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi. Barcelona, corona virüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon euroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olarak dikkat çekiyor.

12:00 -
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Seyircisiz maçların dev kulüplere zararı büyük

KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübün gelir kaybını inceledi. Dünyadaki tüm ligler yaklaşık üç ay ertelenirken, yeniden start alan lig maçları ise seyircisiz olarak oynanıyor. Yapılan araştırmaya göre; dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübü, corona virüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacak.

BARCELONA’NIN KAYBI 36.2 MİLYON EURO

2018-2019 sezonunda 174.9 milyon euroluk maç günü geliriyle zirvede yer alan İspanyol devi Barcelona, corona virüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon euroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olacak. Geçtiğimiz sezon 155 milyon euro maç günü geliri elde eden Real Madrid’in kaybı ise 34.4 milyon euro. Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını ise 29 milyon euroyla Manchester United yaşayacak.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Corona virüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm futbol kulüpleri ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde. Hatta birçok kulüp iflas etmenin eşiğine geldi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kulüpler maç günü hasılatlarından da bu zor dönemde mahrum kalıyor. Bu da futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Maçların seyircisiz oynamasının devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde birçok kulübü çok zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz” dedi.

Araştırmaya göre maç günü geliri en çok olan 10 kulübün kaybı şöyle;

Kulüp             18-19 Maç Günü Geliri    Bir koltuktan kazancı           Toplam gelir kaybı

Barcelona         174.9 milyon euro          60.7 bin euro                        36.2 milyon euro

R.Madrid          155 milyon euro              70.8 bin euro                        34.4 milyon euro

M.United        125.7 milyon euro              64.5 bin euro                       29 milyon euro

Arsenal            109.2 milyon euro             60.8 bin euro                     14.6 milyon euro

PSG                  103.7 milyon euro             80.1 bin euro                      23 milyon euro

Liverpool           95.5 milyon euro              68.8 bin euro                   14.7 milyon euro

Tottenham        92.6 milyon euro             39.6 bin euro                    17.8 milyon euro

B.Münich            92.4 milyon euro           56 bin euro                        25.2 milyon euro

Chelsea              75.6 milyon euro              57.8 bin euro                   9.4 milyon euro

Juventus            71.5 milyon euro             72.7 bin euro                    26.8 milyon euro

Corona finans zarar
Son güncelleme: 12:10 08.07.2020