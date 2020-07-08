ÖZET: Alanyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! Aslan deplasmanda yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig’de sona yaklaşılırken bu akşam 31. hafta maçında Alanyaspor Galatasaray’ı konuk etti. İki ekibin de karşılıklı posizyonlar ürettiği maçta ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı 4-1’lik net bir skorla yenmeyi başardı. Alanyaspor galibiyetin ardından puanını 51’e yükseltirken, sarı-kırmızılılar 52 puanda kaldı. Alanyaspor Galatasaray karşılaşmasından önemli pozisyonların ve gollerin yer aldığı özet görüntülerini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Alanyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri…

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

ALANYASPOR: 4 – GALATASARAY: 1

Süper Lig’in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti. Savunma hatalarının dikkat çektiği Galatasaray, böylece ligde oynadığı son yedi maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Galatasaray’ın kontrolünde geçen karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, girdiği pozisyonları gole çevirememenin faturasını ağır ödedi. Savunmada yapılan hataları affetmeyen Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının ve maçın sonlarında bulduğu gollerle farka gitti. İki gol atan Cisse, takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Bakaseta ve Mustafa’nın golleri sonucu belirledi.

Oldukçe tempolu geçen karşılaşmada Galatasaray, özellikle ikinci yarıda iyi oynamasına rağmen bir golden fazlasını atamadı. İkinci yarıda rakibi üzerinde büyük bir baskı kuran Galatasaray, Marafona ve direği geçemeyince mücadeleden farklı mağlup ayrıldı.

Her zamanki futbolunu sahaya yansıtan Aytemiz Alanyaspor ise öne geçtikten sonra savunmaya çekilerek hızlı hücumlarla gol aradı. Ancak hücuma çıkarken final paslarında yapılan hatalar, Aytemiz Alanyaspor’un ataklarının olgunlaşmasını engelledi.

Adem Büyük’ün, Aytemiz Alanyaspor’un bulduğu ikinci golden önce kaçırdığı fırsat, maçın kırılma noktası oldu. Bomboş kaleye topu yuvarlayan Adem Büyük’ün kaçırdığı bu inanılmaz pozisyonun dönüşünde Aytemiz Alanyaspor, ikinci golü bularak rahatladı.

Bu galibiyetle puanını 51 yapan Aytemiz Alanyaspor, ligde 5. sıraya yükseldi. Galatasaray ise 52 puan ile 4. sırada kaldı.