MAÇ SONUCU | Milan 4-2 Juventus

İtalya Serie A 31. haftasında lider Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. İkinci yarısı gol yağmuruna dönen maçta Milano ekibi mucize bir geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 47. dakikasında Adrian Rabiot, 53. dakikasında Cristiano Ronaldo’nun attığı gollerle Juventus 2-0 öne geçti.
Dakika 62’de Zlatan Ibrahimovic’in penaltıdan attığı golle farkı 1’e indiren Milan, 66’da Franck Kessie ve 67’de Rafael Leao’nun golleriyle 5 dakikada 3-2’lik üstünlüğü ele geçirdi.
Mücadelenin 80. dakikasında Ante Rebic’in golü maçtaki gol düellosunda son nokta oldu ve Milan sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Milan puanını 49 yaparken Juventus 75 puanda kaldı.