SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

MAÇ SONUCU | Milan 4-2 Juventus

İtalya Serie A 31. hafta karşılaşmasında Juventus'u ağırlayan Milan, ikinci yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

00:44 -
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Milan 4-2 Juventus

İtalya Serie A 31. haftasında lider Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. İkinci yarısı gol yağmuruna dönen maçta Milano ekibi mucize bir geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 47. dakikasında Adrian Rabiot, 53. dakikasında Cristiano Ronaldo’nun attığı gollerle Juventus 2-0 öne geçti.

Dakika 62’de Zlatan Ibrahimovic’in penaltıdan attığı golle farkı 1’e indiren Milan, 66’da Franck Kessie ve 67’de Rafael Leao’nun golleriyle 5 dakikada 3-2’lik üstünlüğü ele geçirdi.

Mücadelenin 80. dakikasında Ante Rebic’in golü maçtaki gol düellosunda son nokta oldu ve Milan sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Milan puanını 49 yaparken Juventus 75 puanda kaldı.

italya juventus milan