MAÇ SONUCU | Arsenal 1-1 Leicester City

İngiltere Premier Lig 34. haftasında Leicester City’yi ağırlayan Arsenal, uzun süre önde götürdüğü maçın son anlarında yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Maçın 21. dakikasında Pierre Emerick Aubameyang’ın attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. Maçın 71. dakikasında Alexandre Lacazette’nin yerine oyuna giren 21 yaşındaki Edward Nketiah, 4 dakika sonra kırmızı kart görüp oyundan atıldı.

10 kişi kalan rakibine karşı beraberlik golünü arayan Leicester City, 84. dakikada Jamie Vardy ile aradığı golü buldu ve skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Leicester City 59, Arsenal ise 50 puana yükseldi. Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.