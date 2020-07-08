Levent Kartop: Üzgünüz… Bize güvenenlerden özür diliyoruz

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Levent Kartop, karşılaşmadan puan ya da puanlar alabileceklerini, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Kartop “Bugün Başakşehir´e karşı iyi mücadele ettik, iyi kontra ataklar yaptık, iyi direndik, pozisyonlarımız da vardı, öne de geçebilirdik. Kaptanımız Rodallega´nın 2 pozisyonu vardı. Buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Maçı bırakmadık, takımın istemesinden ve arzu etmesinden dolayı mutluyuz. Üzgünüz, bize güvenenlerden özür diliyoruz. Takımı Süper Lig´de tutarak bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.