Kim Milyoner Olmak İster’de İpek Soylu’yu bile zorlayan Wimbledon sorusu: ‘Bilemedim…’

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında sorulan bir tenis sorusu milli tenisçi İpek Soylu’yu bile zorladı.

“Wimbledon Tenis Turnuvası’nın 1902’den beri kullanılan aynı marka tenis topları kaç santigrat derecede saklanır” sorusunda şıklar A: 0, B: 10, C: 20, D: 30 şeklinde verildi.

İpek Soylu, sorunun görüntüsünü kişisel Twitter hesabından paylaştı ve “Çok zor soru , bilemedim” ifadelerini kullandı. Zor sorunun yanıtı ise C: 20 olacaktı.

Wimbledon tenis turnuvasının gerçekleştiği temmuz ayında, Londra’nın ortalama sıcaklığı 20.2 santigrat derece olduğu için topların saklama kaplarından çıktıklarında farklı bir tepki vermemesi için 20 santigrat derece sıcaklıkta saklanıyor.

Çok zor soru , bilemedim. pic.twitter.com/tFLSV9rPOL — İpek Soylu (@soyluofficial) July 7, 2020

Aynı zamanda toplar daha sıcak derecelerde içindeki gaz genleştiği için idealden daha yükseğe sekmekte. Aksine düşük derecelerde ise gaz molekülleri küçülüyor ve top olması gerektiğinden daha az sekiyor. Bu sebeple toplar, tespit edilen optimum derece olan 20 derecede tutuluyor.