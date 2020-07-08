Hüseyin Çimşir: Üç maç içerisinde yaşayıp göreceğiz

Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışında pes etmeyeceklerini ifade eden Çimşir, “Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz! Pandemiden sonra içeride oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık, Antalyaspor karşısında da böyle oldu. Antalyaspor’un orta sahası dinamik, bize sorun çıkarttı. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakta sorun yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Alınan bir puan, kaybedilen 2 puan var, bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Üç maç kaldı ve üç maç içerisinde yaşayıp göreceğiz” şeklinde konuştu.