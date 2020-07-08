MAÇ SONUCU | Göztepe 2-2 Ankaragücü

Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Ligin son sırasında yer alan Başkent ekibinin gollerini 17. dakikada Orgill ve 58. dakikada penaltıdan Rodriguesf kaybetti. Ev sahibi takımın golleri ise 26’da penaltıdan Wilczek ve 45+2’de Soner’den geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 8. sırada 39 puanla haftayı tamamlarken, Ankaragücü de son sırada 26 puana yükseldi.

Göztepe ligde Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Ankaragücü ise sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Göztepe: Beto (Göktuğ Bakırbaş dk. 46), Murat Paluli, Atınç Nukan, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Mossoro (Yalçın Kayan dk. 70), Napoleoni (Castro dk. 86), Tripic, Wilzeck (Ege Özkayımoğlu dk. 79)

Yedekler: Eren Bilen, Gassama, Wallace, Borges, Kerem Atakan Kesgin, Metin Yıldırım

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Lukasik (Scarione dk. 55), Sedat Ağçay (Saba dk. 46), Rodrigues, İlhan Parlak (Rivas dk. 86), Faty, Orgill (Aydın Karabulut dk. 88)

Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Atila Turan, Mahmut Akan, Orkan Çınar

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Orgill (dk. 17), Rodrigues (dk. 58 pen.) (Ankaragücü), Wilzeck (dk. 25 pen.) Soner Aydoğdu (45+3) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Rodrigues, Lukasik, Kitsiou, Kulusic (Ankaragücü), Soner Aydoğdu, Titi (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir'in pasıyla ceza sahasına topla birlikte giren Mossoro, topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı yerden kaleye gönderdi ancak top kaleci Ricardo'da kaldı.

17. dakikada orta alanın sağında Kitsiou'nun pasıyla topla buluşan Orgil, yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Savunmanın boşluğundan faydalanan Orgil, sert bir vuruşla kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

23. dakikada Ankaragücü ceza sahasında gerçekleşen mücadelede Titi, Kitsiou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.

25. dakikada penaltı için topun başına geçen Wilzeck, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1

37. dakikada sağ kanattan yüklenen Ankaragücü'nde, Kitsiou'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen İlhan Parlak, topa kafa vuruşu yapsa da top kalenin üstünden auta çıktı.

45+3. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir’in ceza sahası içine yaptığı ortada Mossoro topu kafayla kale önüne çevirdi, pozisyonun devamında Soner Aydoğdu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

56. dakikada Ceza sahası içinde Kitsiou, Titi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırsat Aydınus penaltı kararı verdi.

58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Rodrigues, kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-2

63. dakikada orta alandan gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi cepheden gören bir noktadan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni’nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Ricardo kontrol etti.

90+1. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde, Scarione’nin şutunu kaleci Göktuğ tokatlayarak uzaklaştırdı.