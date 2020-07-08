Fenerbahçe’de hedef Alpaslan Öztürk ve Tasos Bakasetas! İşte Fenerbahçe transfer haberleri…

Bu sezon ligde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına erken başladı. Klüpte konuşulan isimler arasında Alpaslan Öztürk ve Tasos Bakasetas yer alıyor. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri…

FENERBAHÇE’YE YUNAN BAKASETAS

Fenerbahçe ile adı anılan Erol Bulut’un çalıştığı Alanyaspor’da forma giyen Yunan oyuncusu Tasos Bakasetas sarı lacivertlilerin radarına girdi. Max Kruse ardından lige ve ülke adapte olmakta zorlanmayacak isimlere yönelen Fenerbahçe rotayı Alanya'nın Yunan oyuncusu Tasos Bakasetas'a çevirdi. Bu sezon başında Yunanistan'ın AEK Atina takımından transfer edilen Bakasetas'ın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Süper Lig'de 30 maçta 8 gol ve 4 asistle mücadele eden Bakasetas’ın adı İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anılıyor. Transfermarkt verilerine göre Yunan yıldızın bonservis bedeli 2.5 milyon Euro civarında bulunuyor.

ALPASLAN FENERBAHÇE’YE DOĞRU…

Yabancı sınırının aşağı çekileceğini de göz önünde bulunduran Fenerbahçe yerli isimlere de listenin üst sıralarında yer veriyor. Bu sezon gösterdiği performans ile beğeni toplayan Alpaslan Öztürk’ün uygun bir bonservis bedeliyle Göztepe’den alınması konuşuluyor.