Fenerbahçe Beko’da yeni sezonun kadrosu şekilleniyor! Edgaras Ulanovas ile anlaşıldı

Fenerbahçe Beko yeni sezon öncesi başantrenör Igor Kokoskov’a imza attırdıktan sonra kadrosuna yeni oyuncuları katmaya başladı. Dyshawn Pierre’in resmen açıklanmasının ardından geçen sezon Zalgiris’te forma giyen Edgaras Ulanovas ile de 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.

Ulanovas, son olarak geçen sezon Euroleague'de Zalgiris formasıyla 28 maça çıkarken 8,3 sayı, 3,3 ribaund ve 2,0 asist ortalamaları yakaladı.

2014-15 sezonundan bu yana her sezon Euroleague'de en az 24 maçta görev alan Ulanovas, toplamda 175 maça çıktı ve bu maçlarda 7,2 sayı, 3,5 ribaund, 1,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

İLGİLİ HABER Dyshawn Pierre, Fenerbahçe`de

3 YILDIZ KADRODA KALIYOR

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa’nın diğer takımlarıyla isimleri anılan Jan Vesely, Nando De Colo ve Leo Westerman’ı da kadroda tutacak.

Fenerbahçe’ye 2015 yılında transfer olan 30 yaşındaki Yunan guard Kostas Sloukas ile ayrılık yakın görünüyor! Tecrübeli basketbolcuya son olarak İspanyol devi Real Madrid talip oldu.