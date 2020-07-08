Fatih Terim: Son nefesime kadar…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşılaşması öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Terim, ilk iki sıranın belli olduğunu ve bitirebilecekleri en yüksek sırada bitirmek istediklerini belirterek, “Sıkıntılı bir süreç ama artık bundan sonra çok fazla konuşacak bir şey yok. Biz dahil herkes üzerine düşeni yapacak. Aşağı yukarı ligde ilk iki sıra belli; biz de alacağımız tüm puanlarla ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Galatasaray Kulübü’ne adım attığı günden bu yana 46 yıl geçen Fatih Terim, “Allah’a şükürler olsun ki 46 seneyi sevdiğim, istediğim bir camiayla geçirdim. Çok şükür bana nasip olanlar oyunculuk, kaptanlık, hocalık… Elimden geldiğince, gücüm yettiğince hizmet etmeye çalıştım. Hala da ediyorum, bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Son nefesime kadar, hangi görev verilirse, dışarıda veya içeride, bir Galatasaraylı olmaktan gurur duyacağım” diyerek duygularını aktardı.