Fatih Terim: Herkes hazırlansın tekrar hükmen mağlubiyetlere

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1 mağlubiyetle döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından beIN Sports’a yaptığı açıklamada mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Şanssız olduklarını belirten Fatih Terim, Adem Büyük’ün kaçırdığı gol pozisyonu ile ilgili “Futbolda her şey var diyoruz bazen… Doğru da o topu kaleye sokacaksın. Bir oyun anlayışımız var. Bu oyun anlayışımız sahaya yansıyor. Dışarıdan biri görse, desek ki maç 4-1, herhalde hayret eder” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı yabancı oyuncu kısıtlaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, hükmen mağlubiyetlerin geri geleceğini söyledi. Terim “Bizim yetiştirmede sıkıntımız var. Bazı Türk oyuncuları yerine hiçbir takım yabancı alıyor mu? Şimdi herkes hazırlansın tekrar hükmen mağlubiyetlere… Daha önce de gördük. Şimdi herkes hesap kitap yapacak 8 Türk futbolcu oldu mu olmadı mı?” dedi.

Fatih Terim, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Sağ olsun federasyon yeni açıkladı. Esasında açıklanmıştı daha önce başka kulüpler tarafından… Daha önce bu algı yapılmıştı zaten… Başka kulüplerin böyle bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Siz bilmiyor muydunuz? Federasyon da yeni açıklamış. Federasyon bir karar alırken eğitim ve gelişim departmanı var. Herhalde danışılmıştır. Gerek futbolda gerekse herhangi bir kurumda ya da kuruluşta yasaklayarak, daha doğrusu kısıtlayarak bir gelişim olmamıştır. Stoperimiz yok diyorduk, Avrupa’nın önemli takımlarında stoperlerimiz oynuyor şimdi… Ancak Nihat Özdemir böyle bir karar almış. Biz de uyacağız. Ama bizim problemin nerede olduğunu çözmemiz lazım. Futbolcuyu yerli-yabancı diye ayıramazsınız. İyi futbolcu ya da kötü futbolcu diye ayırabilirsiniz. Bu kural geçen sene gelseydi biz Ozan’ı satamıyorduk. 11 milyon Euro kazanamayacaktık. Büyük paralar verip takımda tutacaktık. Burada konu bu değil ki… ”

Alanyaspor maçı ile ilgili ise Fatih Terim, şu yorumları yaptı:

“Açıkçası ben kenardan skordan değil ama oyundan zevk aldım. Herhalde seyredenler de almıştır. Sadece yediğimiz golleri düşündüğümüzde 43, 45… O ana kadar pozisyon vermedik. Oyunun hakimi bizdik. Pozisyonlar da bulduk. 43’te taçtan gol yiyorsunuz. Derken daha da enteresan olanı 1-1 yapacakken, dönüyor ve 2-0 oluyor. Futbolda her şey var diyoruz bazen… Doğru da o topu kaleye sokacaksın. Bir oyun anlayışımız var. Bu oyun anlayışımız sahay aynsıyor. Dışarıdan biri görse, desek ki maç 4-1, herhalde hayret eder. Taçtan gol yememeyi Galatasaray oyuncusu bilmeli… Açıkçası bugün, bu oyunun sonuçlanmamasına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olamamalıydı. Yapacak bir şey yok. Bittikten sonra tebrik etmek gerek. Biz de tebrik ediyoruz. Her futbolcumuzun her hareketini dikkatli yapmasını öneriyorum.”