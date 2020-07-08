Erol Bulut: Bu sonuç kimseyi yanıltmasın

Süper Lig’in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, alınan skorun yanıltıcı olduğunu, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Bugün alınan sonucun seyircileri yanıtlamaması gerektiğini belirten Erol Bulut “Dört gol attığımız için mutluyuz. Ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla yaslanarak Galatasaray’ı bekledik. Galatasaray iyi top yaptı. Ancak yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Şans biraz daha bizden yanaydı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Galatasaray’a 4 gol atmak kolay değil. Ama dört gollü galibiyet kimseyi yanıltmasın. Oynamak istediğimiz oyun bu değil” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı sınırlaması hakkında düşünceleri sorulan Erol Bulut “Yabancı kuralı ile ilgili konuşmaya başlarsam program baya uzar. Yorum yapmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.