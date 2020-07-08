CANLI | Trabzonspor Antalyaspor

Trabzonspor Antalyaspor canlı! Trabzonspor Antalyaspor maçı ile Süper Lig’de 31. hafta mücadelesi devam ediyor. Başakşehir’in kazandığı haftada Trabzonspor da zorlu maçtan galip ayrılarak farkı yeniden 2’ye indirmek istiyor. Eksikleri bulunan konuk ekip Antalyaspor ise sürpriz peşinde…

Topladığı 61 puanla bir maç eksiğiyle zirvenin 5 puan gerisindeki Trabzonspor’un puan kaybına tahammülü yok. Tamer Tuna ile ciddi bir yükselişe geçen 37 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ise eksiklerine rağmen puan alarak sürpriz yapmak ve rahat konumunu korumak istiyor.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Guillerme, Nwakaeme, Doğan, Manoel, Bilal, Koray, Serkan

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Ufuk, Nazım, Mukairu, Amilton, Blanco

YEDEKLER: Ferhat, Yakup Mert, Salih, Chico, Yekta

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 18.30

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Trabzonspor’da kart cezalısı Da Costa, bu mücadelede forma giyemiyor. Aynı zamanda sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı’nın karşılaşmada yer alması beklenmiyor. Pereira’nın ise kart cezası sona erdi.

Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Lukas Podolski ve Bahadır Öztürk ile kart cezalısı Hakan Özmert ve Adis Jahovic karşılaşmada yer alamıyor.