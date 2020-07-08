CANLI | Trabzonspor Antalyaspor

Trabzonspor Antalyaspor canlı! Trabzonspor Antalyaspor maçı ile Süper Lig’de 31. hafta mücadelesi devam ediyor. Başakşehir’in kazandığı haftada Trabzonspor da zorlu maçtan galip ayrılarak farkı yeniden 2’ye indirmek istiyor. Eksikleri bulunan konuk ekip Antalyaspor ise sürpriz peşinde…
Topladığı 61 puanla bir maç eksiğiyle zirvenin 5 puan gerisindeki Trabzonspor’un puan kaybına tahammülü yok. Tamer Tuna ile ciddi bir yükselişe geçen 37 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ise eksiklerine rağmen puan alarak sürpriz yapmak ve rahat konumunu korumak istiyor.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Guillerme, Nwakaeme, Doğan, Manoel, Bilal, Koray, Serkan
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Ufuk, Nazım, Mukairu, Amilton, Blanco
YEDEKLER: Ferhat, Yakup Mert, Salih, Chico, Yekta
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
STAT: Medical Park Stadyumu
SAAT: 18.30
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN SPORTS HD1
Trabzonspor’da kart cezalısı Da Costa, bu mücadelede forma giyemiyor. Aynı zamanda sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı’nın karşılaşmada yer alması beklenmiyor. Pereira’nın ise kart cezası sona erdi.
Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Lukas Podolski ve Bahadır Öztürk ile kart cezalısı Hakan Özmert ve Adis Jahovic karşılaşmada yer alamıyor.