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CANLI | Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın | Sivas Malatya canlı izle

Sivasspor Yeni Malatyaspor canlı! Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de 31. hafta heyecanı sürüyor. Son 3 haftada 2 puan toplayarak şampiyonluk yarışından kopan ve 3. sıra için yarışan Sivasspor, kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Maçın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

17:37 -
Haberler Futbol
CANLI | Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın | Sivas Malatya canlı izle

Süper Lig’in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maç saat 18.30’da başladı. Ev sahibi takım 54 puanla 3.sırada yer alırken, konuk ekip 29 puanla 16. sırada bulunuyor. Her iki takım da son 2 haftada 1 puan kazanabildi.

SİVASSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Umut Bulut

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

STAT: 18.30

SAAT: Yeni 4 Eylül Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN Sports 2

Sivasspor’da kart cezalısı Ziya Erdal’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Claudemir, Hakan Arslan bu maçta forma giyemiyor.

Yeni Malatyaspor’da ise uzun süredir sakat olan Eren Tozlu dışında eksik yok!

SİVASSPOR ÜSTÜN

İki takım, bu müsabakayla birlikte 6. birbirlerine rakip oluyor. Geride kalan 5 maçın 3’ünden Sivasspor, 1'inden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrıldı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlarda taraflar 17 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor, 5 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan mücadele 3-1 Yiğidolar'ın üstünlüğü ile sona ermişti.

SİVASSPOR’DA 2 FUTBOLCU KART SINIRINDA

DG Sivasspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta 2 oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Malatya karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacaklar.

SİVASSPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sivasspor, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçtan galip ayrılamadı. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda 7 maçtır üç puan sevinci yaşayamadı.

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Son güncelleme: 18:47 08.07.2020