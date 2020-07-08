CANLI | Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın | Alanya GS canlı izle

Alanyaspor Galatasaray canlı! Alanyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 31. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin kritik maçında Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
Topladığı 52 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, 6 maç sonra ligde kazanmak isterken 48 puanlı ev sahibi Aytemiz Alanyaspor ise kazanarak maç fazlasıyla 5. sıraya çıkmak ve Galatasaray’a yaklaşmak istiyor.
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Adem
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
SAAT: 21.00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN SPORTS HD1
Ev sahibi ekipte kart cezalısı Welinton De Souza mücadelede yer alamıyor. Konuk ekipte ise kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru’nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, Alanyaspor müsabakasında forma giyemiyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta görev yapamayan Radamel Falcao’nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.