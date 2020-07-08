CANLI | Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın | Alanya GS canlı izle

Alanyaspor Galatasaray canlı! Alanyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 31. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin kritik maçında Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Topladığı 52 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, 6 maç sonra ligde kazanmak isterken 48 puanlı ev sahibi Aytemiz Alanyaspor ise kazanarak maç fazlasıyla 5. sıraya çıkmak ve Galatasaray’a yaklaşmak istiyor.

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte kart cezalısı Welinton De Souza mücadelede yer alamıyor. Konuk ekipte ise kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru’nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, Alanyaspor müsabakasında forma giyemiyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta görev yapamayan Radamel Falcao’nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.