SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

CANLI | Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın | Alanya GS canlı izle

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi Alanyaspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma yarışını yakından ilgilendiren maçta iki takım da galibiyet hedefliyor. Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

19:53 -
Haberler Alanyaspor
CANLI | Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın | Alanya GS canlı izle

Alanyaspor Galatasaray canlı! Alanyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 31. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin kritik maçında Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Topladığı 52 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, 6 maç sonra ligde kazanmak isterken 48 puanlı ev sahibi Aytemiz Alanyaspor ise kazanarak maç fazlasıyla 5. sıraya çıkmak ve Galatasaray’a yaklaşmak istiyor.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte kart cezalısı Welinton De Souza mücadelede yer alamıyor. Konuk ekipte ise kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru’nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, Alanyaspor müsabakasında forma giyemiyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta görev yapamayan Radamel Falcao’nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.

Aytemiz Alanyaspor galatasaray süper lig
Son güncelleme: 20:21 08.07.2020