Arda Turan’a FETÖ’den takipsizlik kararı

Can ÖZÇELİK/ SÖZCÜ

Adıyaman'da yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kadir O. Y., futbolcu Arda Turan hakkında bazı iddialar ortaya attı. İddiaları değerlendiren Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir O.Y.'nin ifadelerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Bunun üzerine Arda Turan hakkında “FETÖ'ye üye olma” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda iddiaların dava açmaya yetecek nitelikte olmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

“AYNI SUÇLAMAYLA DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA YAPILDI”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararında, Arda Turan hakkında daha önce de “FETÖ'ye üye olma” suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Kararda, “Şüpheli hakkında 2018 yılında aynı eylem nedeniyle soruşturma yürütülerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği tespit edildiği aynı eylem nedeniyle mükerrer soruşturma yapılamayacağı” vurgulandı.

İKİNCİ TAKİPSİZLİK

Kararda ayrıca, “Kadir O. Y., isimli şahsın ifadesi ile dosyadaki bilgi ve belgelerin dava açmaya yetecek nitelikte bulunmadığı” ifade edilerek Arda Turan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Arda Turan hakkında 2018 yılında da “FETÖ'ye üye olma” iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatılan soruşturma sonunda Arda Turan hakkındaki FETÖ Terör Örgütü Üyeliği suçlamasının “Soyut” olduğu ifade edilerek takipsizlik kararı verilmişti.