Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa için kritik maç (Muhtemel 11’ler)

Hafta sonu kendi sahasında Trabzonspor karşısında adeta dağılan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray, 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü farklı mağlup eden Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. İşte Süper Lig'de 31. hafta Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili detaylar…

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam 21.00’da başlayacak. Maçın hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

21.00’da başlayacak Alanyaspor Galatasaray maçı beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak.

FATİH TERİM İLE EROL BULUT ARASINDA GERGİNLİK

Alanyaspor ile Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmiş ve Alanyaspor yarı finale yükselen ekip olmuştu. Bu karşılaşmalar sonrası iki teknik adam Fatih Terim ile Erol Bulut arasında yaşanan gerilim çok konuşulmuştu.

GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da eksikler bir hayli fazla. Sarı-kırmızılı ekipte Muslera ve Andone sezonu kapatırken, Lemina ise sakatlığı sebebiyle bu maçta oynamayacak. Feghouli ve Saracchi ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Ev sahibi Alanyaspor'da ise Welinton De Souza cezalı olan isim.

ALANYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer, Adem