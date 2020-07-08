Adem Büyük: Özür dileriz! Onlara borcumuz var

Süper Lig’in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 yenilen Galatasaray’da takımının tek golünü atan Adem Büyük, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçın bu skorla bitmesinden dolayı takım olarak üzüntü duyduklarını dile getiren Adem Büyük, “Üzgünüz tabii. Öncelikle taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz böyle bir skorla maç bittiği için. İlk yarıda üstün taraf bizdik, pozisyonları yakalayan taraf da bizdik. İyi oynayayan taraf da, topa hakim olan taraf da bizdik. Maç 1-0 iken kaçırdığımız bir pozisyon var; ardından 2-0 oldu. İlk yarı böyle bitmemesi gerekiyordu. Bizim içeriye öne girmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı; değerlendiremedik. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz. Kalan 3 maçı da en iyi şekilde bitirip, 3 maçı taraftarlarımız için kazanmamız gerekiyor. Onlara borcumuz var. O borcu futbolcular olarak ödemek zorundayız. İnşallah bunu da başarırız.” diye konuştu.

Pandemi öncesi Galatasaray ile pandemi sonrası takımın durumu arasında sonuç olarak fark bulunduğunu ifade eden Adem Büyük, “Açıkçası bu pandemi hepimizi etkiledi. Doğal olarak bizi de etkilemiş olabilir. Bu gayet normal; ama sahaya çıkıp mücadelemizi veriyoruz. Kötü oynamıyoruz, kötü mücadele etmiyoruz bana göre. Girdiğimiz pozisyonlar da var. İşin en acı tarafı bu. “Pandemiden önceki Galatasaray ile pandemiden sonraki Galatasaray arasında sadece sonuç olarak fark var. Dediğim gibi son 3 maçı galibiyet ile tamamlayarak bu sezonu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor.” diyerek sözlerini noktaladı.