”2 yılda savunma dörtlüsünü oluşturmak bu kadar zor muydu?”

”Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu öyle sonuçlar yaşandı ki bir anda Fenerbahçe lig 3.'lüğü için en önemli aday konumuna geldi. Evet, Fenerbahçe için şampiyonluk dışında her sonuç başarısızlıktır ama bu kadar kötü kadro yapılanmasıyla ligin bitimine 4 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatını yakalamak taraftarı heyecanlandırmıştı.

Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe maça öyle bir başladı ki heyecanlananın sadece taraftar olduğunu, sahadaki futbolcuların bu fırsattan bihaber oldukları ortaya çıktı.

Göztepe maçında aksine inanılmaz kötü bir ilk yarı. İlk 30 dakikada Gençlerbirliği, Jailson'un da sakarlıklarıyla 3-0 yapardı. İkinci yarı Emre girdi kontrol ele alındı ama yine bir yan top zaafiyeti ve 1-0. Sonrası ise son haftalarda alışık olduğumuz gibi Fenerbahçe'nin geri dönüş çabasına sahne oldu. Rodrigues'in kaçırdıklarına bir yenisi belki de en karakomiği eklendi. Ve Fenerbahçe 2 puandan olarak Şampiyonlar Ligi fırsatını elinin tersiyle itti.

ŞİKAYET SOL BEK KONUSUNUN ÇÖZÜLMESİYDİ…

Gelelim ana konumuza. Bir kulüp düşünün yepyeni bir vizyonla yola çıkılıyor ve 4 transfer dönemi geçiriyor. Takımın en sıkıntılı yeri de göreve başlandığında biliniyor ki savunma dörtlüsü. Peki buraya ne yapılması lazımdı, ilk olarak taraftarın da yıllardır şikayetçi olduğu sol bek konusunun çözülmesiydi. Tek bir oyuncu dahi alınmıyor, alınamıyor.

TAM 6 STOPER ALINDI

İkincisi stoper… “Buraya oyuncu alındı da ne oldu” diyeceksiniz. Haklısınız, tam 6 stoper transferi yapıldı bu bölgeye. Peki sorun ne? Transfer yapılsa da başarısızlık, yapılmasa da. Sorun şu ki doğru oyuncu, doğru strateji, doğru tespit Fenerbahçe'nin savunma transferinide yapılamadı.

Jailson dün hangi akla hizmet yine stoper başlar. Maç içinde karakomik sahneler de devam etti. Maça 10 numara başlayan Ozan Tufan stopere, stoperde başlayan Jailson 10 numaraya geçti. Güler misiniz ağlar mısınız?

Koskoca Fenerbahçe, 4 transfer döneminde bir savunma dörtlüsü oluşturamadı. Bu kadar zor mu bunu oluşturmak? Sarı-lacivertli taraftarlar, 2 yıldır “Acaba bu hafta savunmamızda kim oynayacak” diye birbirine sorar hale geldi. Fenerbahçe gibi hedefi olan bir takıma yakışıyor mu bu? Bu takım, bu kadro yapılanmasıyla 20. haftaya kadar yine şampiyonluk yarışında iyi kalmış.”