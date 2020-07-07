Tarihe geçen sözleşme: Yarım milyar dolarlık adam!

Spor tarihinde bir eşik daha geçildi. Artık yarım milyar dolarlık bir sporcu var! NFL’in son şampiyonu Kansas City Chiefs, yıldız oyun kurucusu (quarterback) Patrick Mahomes’un mevcut sözleşmesini 10 yıl uzatma kararı aldı. Taraflar yeni sözleşme konusunda anlaştı.

24 yaşındaki süper yıldız, en az 450 milyon dolar kazanacak; kontratını tamamlarsa alacağı para 503 milyon dolara çıkabilecek. Bu, profesyonel sporlar için bir rekor. Mahomes, Chiefs’i geçen sezon 50 yıl sonra NFL şampiyonluğuna taşımış ve Super Bowl’un en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Mahome, Trout’un rekorunu tarihe gömdü!

Rekor kontratta, 141 milyon dolarlık sakatlık garantisi ve takas edilmeme maddesi de var. Chiefs ve Mahomes bu sözleşmeyle birlikte Mart 2019’da MLB takımlarından Los Angeles Angels’ın Mike Trout ile imzaladığı 12 yıllık 426.5 milyon dolarlık rekor sözleşmeyi de geride bırakmış oldu.

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Yıllık rekor Canelo’da!

Meksikalı boksör Canelo Alvarez’in boks yayıncısı DAZN ile maçlarını yayınlaması için 2018’de imzaladığı 5 yıllık 365 milyon dolarlık sözleşme, yıla vurulduğunda ortaya çıkan 73 milyon dolar ile hala en büyük anlaşma olarak duruyor.